На Сиреневом бульваре Росгвардия на выстрел ответила очередью из Калашникова

Источник: Reuters

Прибывший наряд Росгвардии помешал им поубивать друг друга. Один из них, убегая от прапорщика вневедомственной охраны, выстрелил в сотрудника. Второго выстрела не было, так как в ответ прозвучала очередь из АКС. Теперь полиции объясняет ситуацию задержанный.

По информации «Фонтанки», около двух часов ночи 18 марта в кафе «Милана», что расположено по Сиреневому бульвару, 18 был вызван наряд вневедомственной охраны Выборгского района. В заведении что-то не поделили уроженцы Азербайджана, после чего начался мордобой с перестрелкой из травматического оружия. Увидев сотрудников Росгвардии, они разбежались, а старший прапорщик побежал за одним.

Метров через пятьдесят убегавший остановился, развернулся и прицельно выстрелил в 42-летнего старшего прапорщика. В ответ сотрудник выпустил предупредительную очередь в воздух из автомата Калашникова. До подозреваемого дошел смысл асимметричного ответа, и он прекратил стрельбу.

В результате нарядом был задержан некий 32-летний Ахмадов. На утро 18 марта он уже протрезвел и с ним разбираются в 59 отделе полиции Выборгского района. Скорее всего, он будет оформлен за мелкое хулиганство, так как не стрелял в Росгвардию.