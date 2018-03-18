На Красноярском водохранилище ночью заблудился турист
Друзья вызвали спасателей.
Друзья вызвали спасателей.
На Красноярском водохранилище минувшей ночью спасатели полтора часа разыскивали 38-летнего незадачливого
Дух романтики выветрился, когда мужчина замерз и понял, что заблудился. Хорошо, что телефон взял с собой. И что сотовая связь над водохранилищем есть. Набрал товарищей, сказал, что с ним случилось. А толком объяснить, где он находится, не смог.
Спасатели обследовали 12 километров акватории залива на катере «Хивус» на воздушной подушке. Нашли
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