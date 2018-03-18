Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Как добиться успеха: 10 правил от Опры Уинфри
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Ирина Безрукова изменилась до неузнаваемости
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище ночью заблудился турист

Друзья вызвали спасателей.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище минувшей ночью спасатели полтора часа разыскивали 38-летнего незадачливого рыбака-путешественника. Сообщение поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы около часу ночи. Звонивший мужчина рассказал, что они приехали отдохнуть на водохранилище, остановились неподалеку от залива Шумихи. Немного выпили. И когда вся компания легла считать звезды под куполом палатки, один товарищ решил прогуляться по льду. То ли романтики захотелось, то ли подвигов.

Дух романтики выветрился, когда мужчина замерз и понял, что заблудился. Хорошо, что телефон взял с собой. И что сотовая связь над водохранилищем есть. Набрал товарищей, сказал, что с ним случилось. А толком объяснить, где он находится, не смог.

Спасатели обследовали 12 километров акватории залива на катере «Хивус» на воздушной подушке. Нашли потеряшку-путешественника недалеко от пещер Бирюсинского залива. Привезли в расположение ПСО, где передали в руки полиции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборов
Камчатка и Чукотка уже проголосовали
Россияне голосуют на выборах президента
Умер журналист Павел Михалев
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Памфилова: отражена атака на сайт ЦИК
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь