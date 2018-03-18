На Красноярском водохранилище ночью заблудился турист

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище минувшей ночью спасатели полтора часа разыскивали 38-летнего незадачливого рыбака-путешественника. Сообщение поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы около часу ночи. Звонивший мужчина рассказал, что они приехали отдохнуть на водохранилище, остановились неподалеку от залива Шумихи. Немного выпили. И когда вся компания легла считать звезды под куполом палатки, один товарищ решил прогуляться по льду. То ли романтики захотелось, то ли подвигов.

Дух романтики выветрился, когда мужчина замерз и понял, что заблудился. Хорошо, что телефон взял с собой. И что сотовая связь над водохранилищем есть. Набрал товарищей, сказал, что с ним случилось. А толком объяснить, где он находится, не смог.