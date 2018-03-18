В Карталах умер один из наблюдателей на выборах президента
В Карталах (Челябинская область) мужчине, пришедшему на один из избирательных участков на выборах президента, стало плохо.
В Карталах (Челябинская область) мужчине, пришедшему на один из избирательных участков на выборах президента, стало плохо.
Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. В облизбиркоме подтвердили информацию, что мужчина почувствовал себя плохо. Сразу были вызваны врачи, которые и оказывали ему необходимую медицинскую помощь. А дальнейшей судьбе избирателя облизбиркому пока не известно.
«Карталинская новь» уточняет, что житель поселка Красный Тал, 56-летний Андрей Б. был наблюдателем на выборах. «Он пошел домой пообедать. Они с женой пообедали. И все… Он умер на глазах жены», — сообщается на сайте. Медицинские работники предприняли все необходимые меры, но спасти мужчину не удалось. Супруга отмечала, что в последнее время у ее мужа «скакало» давление.
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