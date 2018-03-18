В страшной аварии на трассе М7 под Казанью погиб водитель грузовика

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром на трассе М7 под Казанью произошла смертельная авария. Участниками ДТП стали автовоз и груженная коробками фура.

На месте происшествия работают пожарные ПСЧ № 8, ЗПСО № 2 и сотрудники Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили из искореженной кабины водителя одной из фур. С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован.