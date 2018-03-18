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14:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

В страшной аварии на трассе М7 под Казанью погиб водитель грузовика

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии на трассе М7 под Казанью погиб водитель грузовика, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ,

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром на трассе М7 под Казанью произошла смертельная авария. Участниками ДТП стали автовоз и груженная коробками фура.

На месте происшествия работают пожарные ПСЧ № 8, ЗПСО № 2 и сотрудники Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили из искореженной кабины водителя одной из фур. С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован.

Шофера второго грузовика спасти не удалось — он умер до приезда медиков скорой помощи.

На месте аварии продолжают работать сотрудники МЧС России и инспекторы ГИБДД. Причины ДТП выясняются.

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