В Молдове несколько авиарейсов были задержаны из-за снегопада
В Международном аэропорту Кишиневе сегодня были задержаны несколько авиарейсов
В Международном аэропорту Кишиневе сегодня были задержаны несколько авиарейсов
Информационная служба аэропорта отметила, что
По имеющимся данным задерживается авиарейс на Венецию, Италия. В то же время, примерно на час задерживается авиарейс из Берлина, Германия.
Кроме того,
«Речь идет о населенных пунктах в районах Анений Ной, Штефан Водэ, Хынчешть, Вулкэнешть и Тараклия. Об отключениях было объявлено сегодня утром, примерно в 05.00. В настоящее время мобильные экипажи ведут ремонтные работы на местах. Некоторые потребители уже были подключены к электроэнергии», — сказал глава Департамента внешних связей и коммуникаций «RED Union Fenosa» Василе Грибинча.
К этому времени на национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники. В столице на дорогах работает 22 спецмашины. В мэрии заверяют, что противогололедных материалов хватит на все дни непогоды. Столичные дорожники распределили по дорогам Кишинева и пригородов 640 тонн реагента.
Напомним, ранее Государственная гидрометеорологическая служба объявила на
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