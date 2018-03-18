В Молдове несколько авиарейсов были задержаны из-за снегопада

Источник: Publika.md

Информационная служба аэропорта отметила, что из-за неблагоприятных метеоусловий взлет и посадка самолетов осуществляется с опозданием.

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По имеющимся данным задерживается авиарейс на Венецию, Италия. В то же время, примерно на час задерживается авиарейс из Берлина, Германия.

Кроме того, из-за непогоды восемь населенных пунктов сегодня частично остались без электричества.

«Речь идет о населенных пунктах в районах Анений Ной, Штефан Водэ, Хынчешть, Вулкэнешть и Тараклия. Об отключениях было объявлено сегодня утром, примерно в 05.00. В настоящее время мобильные экипажи ведут ремонтные работы на местах. Некоторые потребители уже были подключены к электроэнергии», — сказал глава Департамента внешних связей и коммуникаций «RED Union Fenosa» Василе Грибинча.

К этому времени на национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники. В столице на дорогах работает 22 спецмашины. В мэрии заверяют, что противогололедных материалов хватит на все дни непогоды. Столичные дорожники распределили по дорогам Кишинева и пригородов 640 тонн реагента.