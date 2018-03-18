В штабе наблюдателей прокомментировали смерть избирательницы в Перми

В штабе наблюдателей прокомментировали обстоятельства смерти избирателя во время дня голосования.

«Примерно в 11.30 члены комиссии пошли с переносной урнам по палатам учреждения, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто сам не может прийти на участок, но заявил, что хочет проголосовать. Когда члены комиссии вошли в палату с урной, они обнаружили, что одна из пациенток умерла», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в штабе наблюдателей.

Как пояснили в Избиркоме Пермского края, заявление на то, чтобы проголосовать в палате, женщина подавала заранее. В день голосования, когда стало известно о смерти женщины, в ТИК передали эту информацию и попросили исключить её из списков избирателей.

«Участок для голосования — это само помещение, где проходит голосование. Так что говорить о том, что избирательница умерла на участке — не верно», — подчеркнули в краевом избиркоме.

По словам главврача Верхне-Курьинского геронтологического центра Натальи Субботиной, умершая 18 марта пациентка находилась в тяжёлом состоянии, у неё было онкологическое заболевание.