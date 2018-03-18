Из-за серьезного ДТП на трассе М5 образовалась многокилометровая пробка, есть погибший

Из-за аварии в Буздякском районе движение затруднено в обе стороны. Согласно сервису «Яндекс. Карты» на протяжении нескольких километров скорость составляет порядка 7 км/час. Очевидцы отмечают, что на дороге гололед и рекомендуют выбирать для передвижения объездные пути.