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14:21 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из-за серьезного ДТП на трассе М5 образовалась многокилометровая пробка, есть погибший

На трассе М5 из-за серьезного ДТП двух фур и легкового авто «Хендай Элантра» образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель иномарки скончался на месте.

Из-за аварии в Буздякском районе движение затруднено в обе стороны. Согласно сервису «Яндекс. Карты» на протяжении нескольких километров скорость составляет порядка 7 км/час. Очевидцы отмечают, что на дороге гололед и рекомендуют выбирать для передвижения объездные пути.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, автомобиль попал под колеса фуры. На месте работают инспекторы ДПС.

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