В Уфе во время циркового выступления упал с высоты 23-летний гимнаст
В Уфе во время циркового выступления гимнаст упал с высоты. Как сообщает Управление гражданской защиты города, молодой артист получил многочисленные травмы.
В Уфе во время циркового выступления гимнаст упал с высоты. Как сообщает Управление гражданской защиты города, молодой артист получил многочисленные травмы.
Инцидент произошел сегодня в 15:30 по местному времени в цирке «Шапито», расположенном по улице Жукова, 30. Молодой человек госпитализирован с различными травмами в одну из городских клинических больниц.
— Устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего во время циркового представления, — добавили в
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