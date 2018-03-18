Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия приняла вызов, авианосцы США станут легкой добычей
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Из списков избирателей убрали около 1,5 млн "мертвых душ"
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!)
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Подготовка к выборам президента РФ
14:41 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе во время циркового выступления упал с высоты 23-летний гимнаст

В Уфе во время циркового выступления гимнаст упал с высоты. Как сообщает Управление гражданской защиты города, молодой артист получил многочисленные травмы.

Инцидент произошел сегодня в 15:30 по местному времени в цирке «Шапито», расположенном по улице Жукова, 30. Молодой человек госпитализирован с различными травмами в одну из городских клинических больниц.

— Устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего во время циркового представления, — добавили в пресс-службе Управления.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Уфе председатель комиссии опровергла информацию о вбросе бюллетеней
В Уфе во время циркового выступления упал с высоты 23-летний гимнаст
Россияне голосуют на выборах президента
Умер журналист Павел Михалев
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Памфилова: отражена атака на сайт ЦИК
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь