В груду металла превратилось авто после жуткой аварии в Шымкенте
Груда металла осталась от машины после аварии в Шымкенте. В страшной аварии погиб водитель авто, сообщает Otyrar.kz.
Груда металла осталась от машины после аварии в Шымкенте. В страшной аварии погиб водитель авто, сообщает Otyrar.kz.
Сообщается, что
Автомобиль потушили, однако медикам оставалось только констатировать смерть водителя. В машине находился только водитель 1989 года рождения, пассажиров в салоне не было.
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