В груду металла превратилось авто после жуткой аварии в Шымкенте

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествия произошло в ночь с 16 на 17 марта. Во время ДТП иномарка превратилась в груду металла. Очевидцы аварии рассказывают, что автомобиль «летел» на большой скорости и водитель на повороте не справился с управлением. Иномарка влетела в стойку рекламного билборда и бетонное ограждение. Автомобиль развалился на части и загорелся. На место аварии прибыли полицейские, две бригады скорой помощи и пожарные расчеты.