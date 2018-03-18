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16:15 (мск), источник: Tengrinews

В груду металла превратилось авто после жуткой аварии в Шымкенте

Груда металла осталась от машины после аварии в Шымкенте. В страшной аварии погиб водитель авто, сообщает Otyrar.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествия произошло в ночь с 16 на 17 марта. Во время ДТП иномарка превратилась в груду металла. Очевидцы аварии рассказывают, что автомобиль «летел» на большой скорости и водитель на повороте не справился с управлением. Иномарка влетела в стойку рекламного билборда и бетонное ограждение. Автомобиль развалился на части и загорелся. На место аварии прибыли полицейские, две бригады скорой помощи и пожарные расчеты.

Автомобиль потушили, однако медикам оставалось только констатировать смерть водителя. В машине находился только водитель 1989 года рождения, пассажиров в салоне не было.

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