Погиб 90-летний ветеран, который пропал по дороге на дачу

Пенсионер из Минска пропал 14 марта — он поехал на дачу и исчез. Рано утром 14 марта около 7 утра Григорий Григорьевич Давыдулин вышел из дома. С Немиги он отправился на станцию Минск-Северный — там он должен был сесть на электричку и уехать на дачу в Радошковичах. На станции его видели, но до домика 90-летний ветеран так и не добрался. Его разыскивали родные, сотрудники милиции и поисково-спасательного отряда «Ангел».