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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Погиб 90-летний ветеран, который пропал по дороге на дачу

Мужчину нашли сотрудники милиции.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Минска пропал 14 марта — он поехал на дачу и исчез. Рано утром 14 марта около 7 утра Григорий Григорьевич Давыдулин вышел из дома. С Немиги он отправился на станцию Минск-Северный — там он должен был сесть на электричку и уехать на дачу в Радошковичах. На станции его видели, но до домика 90-летний ветеран так и не добрался. Его разыскивали родные, сотрудники милиции и поисково-спасательного отряда «Ангел».

16 марта тело мужчины нашли сотрудники милиции при проведении поисковых мероприятий, сообщили в ПСО «Ангел».

Выражаем соболезнования родным и близким.

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