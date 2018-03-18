Погиб 90-летний ветеран, который пропал по дороге на дачу
Мужчину нашли сотрудники милиции.
Мужчину нашли сотрудники милиции.
Пенсионер из Минска пропал 14 марта — он поехал на дачу и исчез. Рано утром 14 марта около 7 утра Григорий Григорьевич Давыдулин вышел из дома. С Немиги он отправился на станцию
16 марта тело мужчины нашли сотрудники милиции при проведении поисковых мероприятий, сообщили в ПСО «Ангел».
Выражаем соболезнования родным и близким.
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