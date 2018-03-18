Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крах доллара: у РФ есть союзников для слива США - эксперты
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
17:16 (мск), источник: Sputnik.by

В аварии под Солигорском погибло два человека

Лобовое столкновение произошло поздней ночью на 126-м километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Авария произошла сегодня около трех часов ночи на дороге Р-23 Минск-Микашевичи.

По информации управления ГАИ УВД Миноблисполкома, житель Солигорска, который двигался по трассе со стороны Минска, на автомобиле «Мерседес-Бенц Е430» на встречной полосе протаранил «Фольксваген-Гольф». Вторым авто управлял житель Червеня, который буксировал автомобиль «Мерседес-Бенц-Вито».

В результате автомобиль первый мерседес выбросило в правый кювет по ходу движения, а фольксваген со вторым мерседесом — в противоположный. Оба водителя, которые управляли автомобилями на ходу, погибли.

Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц-Вито» и 26-летний пассажир автомобиля «Мерседес-Бенц Е430» госпитализированы. Точные причины ДТП сейчас устанавливаются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Без буфета, но с красной дорожкой: как выбирают президента России в Гомеле
Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене
Россияне голосуют на выборах президента
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Умер журналист Павел Михалев
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Явка на президентских выборах к 17:00 мск составила 51,9%
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь