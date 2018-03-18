В аварии под Солигорском погибло два человека
Лобовое столкновение произошло поздней ночью на 126-м километре автодороги Р-23
Лобовое столкновение произошло поздней ночью на 126-м километре автодороги Р-23
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Авария произошла сегодня около трех часов ночи на дороге Р-23
По информации управления ГАИ УВД Миноблисполкома, житель Солигорска, который двигался по трассе со стороны Минска, на автомобиле «Мерседес-Бенц Е430» на встречной полосе протаранил «Фольксваген-Гольф». Вторым авто управлял житель Червеня, который буксировал автомобиль «Мерседес-Бенц-Вито».
В результате автомобиль первый мерседес выбросило в правый кювет по ходу движения, а фольксваген со вторым мерседесом — в противоположный. Оба водителя, которые управляли автомобилями на ходу, погибли.
Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц-Вито» и 26-летний пассажир автомобиля «Мерседес-Бенц Е430» госпитализированы. Точные причины ДТП сейчас устанавливаются.
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