В аварии под Солигорском погибло два человека

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Авария произошла сегодня около трех часов ночи на дороге Р-23 Минск-Микашевичи.

По информации управления ГАИ УВД Миноблисполкома, житель Солигорска, который двигался по трассе со стороны Минска, на автомобиле «Мерседес-Бенц Е430» на встречной полосе протаранил «Фольксваген-Гольф». Вторым авто управлял житель Червеня, который буксировал автомобиль «Мерседес-Бенц-Вито».

В результате автомобиль первый мерседес выбросило в правый кювет по ходу движения, а фольксваген со вторым мерседесом — в противоположный. Оба водителя, которые управляли автомобилями на ходу, погибли.