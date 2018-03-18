Из-за метели некоторые районы Молдовы остались без электричества

Источник: Комсомольская правда

По всей Молдове из-за неблагоприятных метеоусловий прервалась подача электричества. Сейчас проблемы есть в населенных пунктах Новоаненского, Штефан-Водского, Хынчештского, Вулканештского и Тараклийского районов. Ремонт порванных линий электропередач уже ведется, сообщает moldnews.md.

Ранее сообщалось, что в кишиневском аэропорту из-за непогоды задержано несколько авиарейсов.