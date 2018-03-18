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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за метели некоторые районы Молдовы остались без электричества

Снегопад повредил линии электропередач, ведутся работы по их ремонту.

Источник: Комсомольская правда

По всей Молдове из-за неблагоприятных метеоусловий прервалась подача электричества. Сейчас проблемы есть в населенных пунктах Новоаненского, Штефан-Водского, Хынчештского, Вулканештского и Тараклийского районов. Ремонт порванных линий электропередач уже ведется, сообщает moldnews.md.

Ранее сообщалось, что в кишиневском аэропорту из-за непогоды задержано несколько авиарейсов.

В Минэкономики сообщили, что начиная со вчерашнего вечера, 17 марта, более 230 спецмашин и около 280 рабочих трудились на национальных трассах, разбросав более 2000 тонн противогололедного реагента.

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