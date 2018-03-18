Из-за метели некоторые районы Молдовы остались без электричества
Снегопад повредил линии электропередач, ведутся работы по их ремонту.
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Снегопад повредил линии электропередач, ведутся работы по их ремонту.
По всей Молдове
Ранее сообщалось, что в кишиневском аэропорту
В Минэкономики сообщили, что начиная со вчерашнего вечера, 17 марта, более 230 спецмашин и около 280 рабочих трудились на национальных трассах, разбросав более 2000 тонн противогололедного реагента.
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