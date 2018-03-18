В Краснодаре эвакуировали OZ Mall из-за пожара
В одном из ресторанов торгового центра произошел пожар.
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В одном из ресторанов торгового центра произошел пожар.
18 марта около 16.30 произошел пожар в ресторане «Голый повар».
По информации
На место прибыли два пожарных расчета, посетителей торгового центра вывели на улицу. В настоящее время в районе ул. Крылатой рядом с OZ Mall автомобильная пробка.
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