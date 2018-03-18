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18:17 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре эвакуировали OZ Mall из-за пожара

В одном из ресторанов торгового центра произошел пожар.

18 марта около 16.30 произошел пожар в ресторане «Голый повар».

По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС, в ресторане, который находится на втором этаже торгового центра, загорелась вытяжка, площадь пожара — 2 кв. м. Его ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

На место прибыли два пожарных расчета, посетителей торгового центра вывели на улицу. В настоящее время в районе ул. Крылатой рядом с OZ Mall автомобильная пробка.

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