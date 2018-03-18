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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ABC News: Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляционную систему автомобиля.

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Собеседники телеканала уточнили, что сейчас рассматривается версия применения порошкообразного отравляющего вещества, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Сергея Скрипаля. Также источники рассказали, что под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.

Господин Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в критическом состоянии. Британская сторона возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла ряд антироссийских мер, включая высылку 23 дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-грата такле же число работников британской дипмиссии. Также закрываются Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

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17 марта© Ньюстюб
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