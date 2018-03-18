ABC News: Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля

Собеседники телеканала уточнили, что сейчас рассматривается версия применения порошкообразного отравляющего вещества, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Сергея Скрипаля. Также источники рассказали, что под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.
Господин Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в критическом состоянии. Британская сторона возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла ряд антироссийских мер, включая высылку 23 дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-грата такле же число работников британской дипмиссии. Также закрываются Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.
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