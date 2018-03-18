С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Второй медицинский вертолет эвакуирует в больницу еще одного пострадавшего после столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
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