С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего

Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали. Ранее сообщалось, что первым медицинским вертолетом с места ДТП эвакуировали двух пострадавших.