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18:51 (мск), источник: РИА Новости

С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Второй медицинский вертолет эвакуирует в больницу еще одного пострадавшего после столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

Источник: РИА Новости
Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали. Ранее сообщалось, что первым медицинским вертолетом с места ДТП эвакуировали двух пострадавших.
Во время загрузки произошла ошибка.

«С места аварии на Кутузовском проспекте вылетел второй вертолет с одним пострадавшим», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в полете пострадавшего сопровождает медицинская бригада.

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