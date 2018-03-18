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21:00 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке

УФА, 18 мар — РИА Новости. Двадцатитрехлетний акробат цирка, который гастролирует в Уфе, во время выступления сорвался вниз и получил серьезные травмы, он госпитализирован, сообщили в службе спасения Уфы.

Источник: РИА Новости

УФА, 18 мар — РИА Новости. Двадцатитрехлетний акробат цирка, который гастролирует в Уфе, во время выступления сорвался вниз и получил серьезные травмы, он госпитализирован, сообщили в службе спасения Уфы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15.30 по местному времени в цирке, который гастролирует в Уфе с программой «Розовый слон». Шапито расположено в микрорайоне Сипайлово.

«Во время выступления на глазах зрителей 23-летний гимнаст упал с высоты. Он получил различные травмы и был госпитализирован в одну из клинических больниц Уфы. Причины инцидента устанавливаются», — сообщает служба спасения.

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