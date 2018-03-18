В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке
УФА, 18 мар — РИА Новости. Двадцатитрехлетний акробат цирка, который гастролирует в Уфе, во время выступления сорвался вниз и получил серьезные травмы, он госпитализирован, сообщили в службе спасения Уфы.
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