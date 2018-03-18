В Уфе из-за нелепой случайности погиб известный YouTube — блогер
Парень просто поскользнулся и ударился головой об асфальт.
Парень просто поскользнулся и ударился головой об асфальт.
Сегодня, 18 марта, в Уфе в результате несчастного случая погиб 26-летний Сергей Спиров, более известный в сообществе блогеров как Gabriel Angelos. Парень всерьез увлекался стримингом (ведением собственного блога в компьютерных играх). Среди фанатов популярной игры World of Tanks Сергей был настоящей легендой, поэтому новость о его гибели воспринялась многими как личная трагедия.
— Только недавно смотрел его ролик про ранговые бои, — пишет в соцсетях Влад Т. — Покойся с миром, а родным и близким — сил и пережить эту потерю. Всегда больно, когда родители хоронят молодых детей…
— Очень плохая и грустная весть, — вторит Сергей С. — Соболезную всем его близким, а особенно родителям! Почтим же Габра минутой молчания.
Причина смерти молодого блогера глупа и нелепа: парень, поскользнувшись, упал и ударился головой об бордюр. Информацию о гибели стримера подтвердил и брат Сергея Дмитрий.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.