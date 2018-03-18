В Уфе из-за нелепой случайности погиб известный YouTube — блогер

Сегодня, 18 марта, в Уфе в результате несчастного случая погиб 26-летний Сергей Спиров, более известный в сообществе блогеров как Gabriel Angelos. Парень всерьез увлекался стримингом (ведением собственного блога в компьютерных играх). Среди фанатов популярной игры World of Tanks Сергей был настоящей легендой, поэтому новость о его гибели воспринялась многими как личная трагедия.

— Только недавно смотрел его ролик про ранговые бои, — пишет в соцсетях Влад Т. — Покойся с миром, а родным и близким — сил и пережить эту потерю. Всегда больно, когда родители хоронят молодых детей…

— Очень плохая и грустная весть, — вторит Сергей С. — Соболезную всем его близким, а особенно родителям! Почтим же Габра минутой молчания.