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20:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за нелепой случайности погиб известный YouTube — блогер

Парень просто поскользнулся и ударился головой об асфальт.

Сегодня, 18 марта, в Уфе в результате несчастного случая погиб 26-летний Сергей Спиров, более известный в сообществе блогеров как Gabriel Angelos. Парень всерьез увлекался стримингом (ведением собственного блога в компьютерных играх). Среди фанатов популярной игры World of Tanks Сергей был настоящей легендой, поэтому новость о его гибели воспринялась многими как личная трагедия.

— Только недавно смотрел его ролик про ранговые бои, — пишет в соцсетях Влад Т. — Покойся с миром, а родным и близким — сил и пережить эту потерю. Всегда больно, когда родители хоронят молодых детей…

— Очень плохая и грустная весть, — вторит Сергей С. — Соболезную всем его близким, а особенно родителям! Почтим же Габра минутой молчания.

Причина смерти молодого блогера глупа и нелепа: парень, поскользнувшись, упал и ударился головой об бордюр. Информацию о гибели стримера подтвердил и брат Сергея Дмитрий.

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