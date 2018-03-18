Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крах доллара: у РФ есть союзников для слива США - эксперты
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
20:47 (мск), источник: КрымPress

В Алуште спасли двоих пьяных «моржей»

Спасатели Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС» спасли жизни двум утопающим.

Сегодня днем (в 13:25) спасатели получил сигнал о том, что в Алуште, в районе недостроенного пирса «Керя» находится человек, который не может самостоятельно выйти на берег, тонет и просит о помощи. Необходима помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена спасателей Алуштинского аварийно — спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», в количестве 3-х человек.

Уже через пять минут спасатели прибыли к месту вызова и установили, что в море, возле швартовой стенки находится человек. При помощи конца Александрова пострадавший был извлечен из воды на причал. Немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В это время, пострадавший сообщил, что, на противоположной стороне причала находится еще один человек. Дежурная смена выдвинулась ко второму пострадавшему, который находился в прибойной зоне с другой стороны.

«До прибытия медиков двум пострадавшим была оказана помощь в обогреве с помощью изофолического одеяла. Впоследствии оба пострадавших были переданы бригаде медиков с предварительным диагнозом: сильное алкогольное опьянение и переохлаждение», — уточнили в «КРЫМ-СПАС».

Отметим, спасатели сработали слаженно, оперативно и профессионально, чем и спасли жизни двум нерадивым «моржам».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Особое мнение»: Крым — следующий за Дагестаном «на зачистку»
Как проходили выборы президента России
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь