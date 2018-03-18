В Алуште спасли двоих пьяных «моржей»
Спасатели Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС» спасли жизни двум утопающим.
Спасатели Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС» спасли жизни двум утопающим.
Сегодня днем (в 13:25) спасатели получил сигнал о том, что в Алуште, в районе недостроенного пирса «Керя» находится человек, который не может самостоятельно выйти на берег, тонет и просит о помощи. Необходима помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена спасателей Алуштинского аварийно — спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», в количестве 3-х человек.
Уже через пять минут спасатели прибыли к месту вызова и установили, что в море, возле швартовой стенки находится человек. При помощи конца Александрова пострадавший был извлечен из воды на причал. Немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В это время, пострадавший сообщил, что, на противоположной стороне причала находится еще один человек. Дежурная смена выдвинулась ко второму пострадавшему, который находился в прибойной зоне с другой стороны.
«До прибытия медиков двум пострадавшим была оказана помощь в обогреве с помощью изофолического одеяла. Впоследствии оба пострадавших были переданы бригаде медиков с предварительным диагнозом: сильное алкогольное опьянение и переохлаждение», — уточнили в «КРЫМ-СПАС».
Отметим, спасатели сработали слаженно, оперативно и профессионально, чем и спасли жизни двум нерадивым «моржам».
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