Самолет из Москвы экстренно приземлился в Самаре из-за непогоды

Самолет «Москва — Ульяновск» совершил экстренную посадку в Самаре, сообщает 63.ru. Борт приземлился в аэропорту Курумоч в 16.28 18 марта.

По предварительным данным, долететь до места назначения самолету помешал сильный ветер, и командир воздушного суда принял решение сесть на запасном аэродроме в Самаре.