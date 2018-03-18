Самолет из Москвы экстренно приземлился в Самаре из-за непогоды
Пассажирам пришлось переждать неблагоприятные условия в здании аэропорта.
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Пассажирам пришлось переждать неблагоприятные условия в здании аэропорта.
Самолет «Москва — Ульяновск» совершил экстренную посадку в Самаре, сообщает 63.ru. Борт приземлился в аэропорту Курумоч в 16.28 18 марта.
По предварительным данным, долететь до места назначения самолету помешал сильный ветер, и командир воздушного суда принял решение сесть на запасном аэродроме в Самаре.
На борту находился 61 человек. Пассажиры переждали непогоду в здании аэропорта и через два часа продолжили путь в Ульяновск.
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