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20:35 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка накинулась с кулаками на членов избирательного участка

Кампания по выборам президента в Челябинской области прошла, в целом, спокойно, хотя и не без инцидентов.

Кампания по выборам президента в Челябинской области прошла, в целом, спокойно, хотя и не без инцидентов — ход голосования оценил, в том числе, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты региона.

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«Могу сказать, что данная избирательная кампания проходит достаточно спокойно по сравнению с прошлыми. Обращения граждан, безусловно, есть, но серьезных, таких, которые могли бы повлиять на результат, мало. Имеют место быть технические проблемы: дают сбои КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Поэтому сейчас главное, чтобы подсчет голосов прошел правильно и без каких-либо нарушений», — сказал Иван Засурский.

О ряде инцидентов рассказали также члены мобильной группы от Совета молодых адвокатов. Так, на избирательном участке № 543 в Челябинске женщина набросилась на членов избирательной комиссии, когда ей отказали в просьбе доставить урну по месту нового жительства ее матери.

«Женщина рассказала, что мать не является инвалидом, а просто переехала по другому адресу. Гражданке объяснили, что это не является уважительной причиной для выезда УИКа на дом, тогда она накинулась с кулаками на членов комиссии. Через несколько минут сотрудники полиции удалили с участка буйную избирательницу», — рассказал председатель Совета молодых адвокатов, член мобильной группы Михаил Кириенко.

Также зафиксирован случай вызова на участок сотрудников полиции в связи с пропажей паспорта избирательницы — женщина обвинила в краже документа членов УИКа, но потом нашла его у себя в сумке.

Напомним, все избирательные участки на Южном Урале закрылись в 20.00. Явка превысила 60% уже за два часа до окончания голосования, в 18.00.

В течение всего дня голосования в Челябинской области работали почти 4 тыс. общественных наблюдателей от ОП.

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 Челябинка накинулась с кулаками на членов избирательного участка
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