В Самаре внедорожник снес светофор на пересечении Московского и Ракитовского шоссе
В происшествии никто не пострадал.
В происшествии никто не пострадал.
В районе пересечения Московского и Ракитовского шоссе произошло ДТП. Там 18 марта внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» врезался в столб. В результате столкновения пострадал светофор, который рухнул в снег.
По информации очевидцев, произошла авария примерно в три часа дня. Информацию о случившемся в социальных сетях донесли до врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Он поручил ГКП «АСАДО» и компании Строд Сервис разобраться с проблемой в течение кратчайшего времени.
В твиттере жители города также подняли вопрос на тему того, будет ли взыскана сумма за ремонт с автомобилиста. Пивкин отметил, что этот момент решат в суде.
Отметим, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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