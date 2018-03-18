В Самаре внедорожник снес светофор на пересечении Московского и Ракитовского шоссе

В районе пересечения Московского и Ракитовского шоссе произошло ДТП. Там 18 марта внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» врезался в столб. В результате столкновения пострадал светофор, который рухнул в снег.

По информации очевидцев, произошла авария примерно в три часа дня. Информацию о случившемся в социальных сетях донесли до врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Он поручил ГКП «АСАДО» и компании Строд Сервис разобраться с проблемой в течение кратчайшего времени.

В твиттере жители города также подняли вопрос на тему того, будет ли взыскана сумма за ремонт с автомобилиста. Пивкин отметил, что этот момент решат в суде.