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20:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре внедорожник снес светофор на пересечении Московского и Ракитовского шоссе

В происшествии никто не пострадал.

В районе пересечения Московского и Ракитовского шоссе произошло ДТП. Там 18 марта внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» врезался в столб. В результате столкновения пострадал светофор, который рухнул в снег.

По информации очевидцев, произошла авария примерно в три часа дня. Информацию о случившемся в социальных сетях донесли до врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Он поручил ГКП «АСАДО» и компании Строд Сервис разобраться с проблемой в течение кратчайшего времени.

В твиттере жители города также подняли вопрос на тему того, будет ли взыскана сумма за ремонт с автомобилиста. Пивкин отметил, что этот момент решат в суде.

Отметим, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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