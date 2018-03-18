В Снежинске из-за снегопада в ДТП пострадали 3 человека
В Снежинске (Челябинская область)
В Снежинске (Челябинская область)
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 18 марта в 10:55 часов на четвертом километре автодороги Снежинск — Касли в условиях снегопада.
Водитель ВАЗ 21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение с автомобилем Хундай SM.
В результате ДТП травмы получили три человека. Двоим пострадавших — 62 летний водитель и 65-летний пассажир Хундай — назначено амбулаторное лечение, Один человек — 27-летний пассажир ВАЗа — госпитализирован.
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