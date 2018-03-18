В Снежинске из-за снегопада в ДТП пострадали 3 человека

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 18 марта в 10:55 часов на четвертом километре автодороги Снежинск — Касли в условиях снегопада.

Водитель ВАЗ 21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение с автомобилем Хундай SM.