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21:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Снежинске из-за снегопада в ДТП пострадали 3 человека

В Снежинске (Челябинская область) из-за снегопада столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. Пострадали три человека.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 18 марта в 10:55 часов на четвертом километре автодороги Снежинск — Касли в условиях снегопада.

Водитель ВАЗ 21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение с автомобилем Хундай SM.

В результате ДТП травмы получили три человека. Двоим пострадавших — 62 летний водитель и 65-летний пассажир Хундай — назначено амбулаторное лечение, Один человек — 27-летний пассажир ВАЗа — госпитализирован.

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