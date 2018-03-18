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20:40 (мск), источник: Tengrinews

Аружан Саин рассказала о текущей ситуации с мальчиком из ЮКО

Общественный деятель Аружан Саин на своей странице в Facebook рассказала о текущей ситуации с семилетним мальчиком из Южного Казахстана, которого считают жертвой группового изнасилования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Аружан Саин сообщила, что Генеральной прокуратурой РК начата проверка по фактам бездействия, укрывательства преступлений, злоупотребления служебными полномочиями в отношении отделов образования ЮКО, ДВД ЮКО, прокуратуры ЮКО.

«Мы все получаем огромное количество информации по этой ситуации. Среди всего много дезинформации. Мы получаем огромное количество предложений о помощи, за счет которой уже были оплачены билеты маме, бабушке, представителям ребенка в Астану людьми напрямую», — написала она.

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По ее словам, все организационные вопросы в Астане по пребыванию мамы, ребенка, сопровождающего из поселка Абай, а также охрана решаются силами казахстанского бизнесмена, председателя попечительского совета общественного фонда «Дом мамы» Айдына Рахимбаева. Маме и ребенку по ее просьбе оказывается сопровождение психолога Гулзат Ассанова.

«Мы благодарим руководство страны за то, что дело передано в Генеральную прокуратуру, и надеемся, что расследование будет произведено объективно, непредвзято, беспристрастно и в полном соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Когда люди выразили желание помочь семье, мы абсолютно не предполагали, что события развернутся таким шокирующим образом. Так как с момента снятия силами полиции бабушки с ребенком с поезда, пошел совершенно необъяснимый и неконтролируемый процесс, в том числе, в информационном поле. Мы уверены, что этого можно было избежать», — написала Аружан Саин.

Напомним, информация о «сексуальном насилии» над школьником из села Абай Сарыагашского района ЮКО появилась в Сети несколько дней назад. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Инцидент приобрел огромный общественный резонанс.

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