Непогода в Приднестровье: отменены рейсы
В связи с ненастьем специальные службы Приднестровья переведены на усиленный вариант несения службы.
В связи с ненастьем специальные службы Приднестровья переведены на усиленный вариант несения службы.
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с обрушившимся на Приднестровье снегопадом более всего пострадали северные районы региона, сообщили в
«В результате выпавших осадков в Каменке отменены рейсы по направлению к городам Одесса и Кишинев, а также пассажирские перевозки по маршруту Бендеры-Каменка», —отметили в
В районе села Кузьмин Каменского района в снежные заносы попали семь легковых автомобилей. Но транспортные средства извлечены и пострадавших нет.
В Рыбницком районе затруднено движение на одной из автодорог, в Григориопольском — на дорогах гололедица.
Южным районам Приднестровья повезло больше — автополотно расчищено и транспортное сообщение работает в обычном режиме.
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