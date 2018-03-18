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23:34 (мск), источник: Sputnik.md

Непогода в Приднестровье: отменены рейсы

В связи с ненастьем специальные службы Приднестровья переведены на усиленный вариант несения службы.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с обрушившимся на Приднестровье снегопадом более всего пострадали северные районы региона, сообщили в пресс-службе МВД.

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«В результате выпавших осадков в Каменке отменены рейсы по направлению к городам Одесса и Кишинев, а также пассажирские перевозки по маршруту Бендеры-Каменка», —отметили в пресс-службе МВД.

В районе села Кузьмин Каменского района в снежные заносы попали семь легковых автомобилей. Но транспортные средства извлечены и пострадавших нет.

В Рыбницком районе затруднено движение на одной из автодорог, в Григориопольском — на дорогах гололедица.

Южным районам Приднестровья повезло больше — автополотно расчищено и транспортное сообщение работает в обычном режиме.

Из-за непогоды с ушибами и переломами к травматологам обратились 12 жителей региона.

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