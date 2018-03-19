Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
У петербуржцев из кранов потек бензин
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
00:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Путин о «деле Скрипаля»: если бы это было боевое вещество, люди погибли бы на месте

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым веществом, «люди погибли бы на месте».

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Он также отметил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании по «делу Скрипаля», но «для этого должна быть заинтересованность другой стороны».

Любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто не позволил бы себе такого.
Владимир Путин
президент РФ
Читайте также
Сергей Лавров: Москва предоставила Лондону все материалы по «делу Скрипаля»

Он подчеркнул, что в России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который раньше разрабатывали в России.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению и объявил о высылке 23 российских дипломатов. В ответ Россия выслала столько же сотрудников британской дипмиссии, закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге и приостановила работу Британского совета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Артисты и полуголые избиратели: как прошли выборы в России
В какие цвета перекрасят дорожные разметки
Как в России прошли выборы президента
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Эксперт: Владимир Путин вернул себе две столицы
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь