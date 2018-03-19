Путин о «деле Скрипаля»: если бы это было боевое вещество, люди погибли бы на месте
Президент России Владимир Путин заявил, что если бы бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым веществом, «люди погибли бы на месте».
Президент России Владимир Путин заявил, что если бы бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым веществом, «люди погибли бы на месте».
Он также отметил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании по «делу Скрипаля», но «для этого должна быть заинтересованность другой стороны».
Любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто не позволил бы себе такого.
Он подчеркнул, что в России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что их отравили
Лондон обвинил Москву в причастности к покушению и объявил о высылке 23 российских дипломатов. В ответ Россия выслала столько же сотрудников британской дипмиссии, закрыла генеральное консульство в
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