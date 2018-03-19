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Он также отметил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании по «делу Скрипаля», но «для этого должна быть заинтересованность другой стороны».

Любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто не позволил бы себе такого. Владимир Путин президент РФ

Он подчеркнул, что в России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который раньше разрабатывали в России.