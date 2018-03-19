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07:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей

Накануне вечером на 57 км автодороги Уфа-Янаул, близ д. Николаевка произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Столкнулись «Лада Приора», двигавшаяся под управлением 31-летнего жителя Бирска в сторону Уфы, и встречный грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 56-летний житель Татарстана.

В аварии погибли пассажирка «Приоры», 26-летняя жительница Бирска, и двое ее детей: трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами. Он являлся мужем погибшей, супруги находились в разводе.

На месте работают экстренные службы, уточняются обстоятельства ЧП.

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