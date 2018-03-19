Серьёзная женская авария произошла во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6WUlgNU5RPs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Учётное ДТП произошло на улице Катерной во Владивостоке. Авария случилась практически на ровном месте, при этом ширина проезжей части и минимальная загруженность явно позволяла избежать происшествия. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате ДТП пострадали два человека.

Точный сценарий аварии ещё только предстоит выяснить экспертам. На данный момент известно, что Toyota Ipsum двигалась с Катерной по крайне левой полосе в направлении города. По свидетельствам очевидцев, при перестроении машину занесло. Сначала она врезалась в леера, а после, минуя все полосы, вылетела на косогор. В момент происшествия попутно ехал Subaru Legacy B4. Свидетели уверяют, что за рулём резвого авто также находилась девушка. По словам присутствующих, пытаясь уйти от столкновения, автоледи резко дёрнула рулём. Машина угодила в фонарь.

Очевидцы вызвали на место столкновения оперативные службы города. Помощь медиков понадобилась водителю Subaru и её попутчице. Врачи госпитализировали девушек. Оба автомобиля получили серьёзные кузовные повреждения. После оформления ДТП для их транспортировки понадобилась эвакуация.