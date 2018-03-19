Серьёзная женская авария произошла во Владивостоке
Автоледи не поделили широкую проезжую часть на Катерной, есть пострадавшие.
Автоледи не поделили широкую проезжую часть на Катерной, есть пострадавшие.
Учётное ДТП произошло на улице Катерной во Владивостоке. Авария случилась практически на ровном месте, при этом ширина проезжей части и минимальная загруженность явно позволяла избежать происшествия. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате ДТП пострадали два человека.
Точный сценарий аварии ещё только предстоит выяснить экспертам. На данный момент известно, что Toyota Ipsum двигалась с Катерной по крайне левой полосе в направлении города. По свидетельствам очевидцев, при перестроении машину занесло. Сначала она врезалась в леера, а после, минуя все полосы, вылетела на косогор. В момент происшествия попутно ехал Subaru Legacy B4. Свидетели уверяют, что за рулём резвого авто также находилась девушка. По словам присутствующих, пытаясь уйти от столкновения, автоледи резко дёрнула рулём. Машина угодила в фонарь.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об учётном ДТП, которое произошло на Русском острове. Тогда водитель Toyota Mark II на всём ходу протаранил столб уличного освещения. Парня зажало в салоне. Помимо него пострадала пассажирка. Позже выяснилось, что молодой человек ранее был лишён водительского удостоверения за пьянку и не имел права садиться за руль.
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