В Приморье за сутки огнеборцы потушили 4 пожара
На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.
На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.
За прошедшие сутки на территории Приморского края огнеборцы потушили четыре техногенных пожара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.
На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.
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