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04:26 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье за сутки огнеборцы потушили 4 пожара

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

За прошедшие сутки на территории Приморского края огнеборцы потушили четыре техногенных пожара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

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