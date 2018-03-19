Экс-работник навредил крупной сотовой компании в Приморье
В Артеме поступило сообщение о краже аккумуляторных батарей с базовой станции мобильной связи одного из сотовых операторов, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
В Артеме поступило сообщение о краже аккумуляторных батарей с базовой станции мобильной связи одного из сотовых операторов, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Полицейские установили, что злоумышленники, открыв ящик с оборудованием, похитили батареи, обеспечивающие работу оператора сотовой связи. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: жителя Артема в возрасте 31 года и приезжего из краевого центра в возрасте 42 лет. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.
Один из задержанных ранее работал в сотовой компании, однако при увольнении не сдал универсальный ключ. Впоследствии этим ключом он открывал ящики с оборудованием.
Злоумышленники совершили ряд аналогичных хищений на территории Приморского края. Похищенные со станций мобильной связи аккумуляторные батареи злоумышленники сдавали в пункты приема металла.
В следственном подразделении возбуждены уголовные дела.
Михаил Грач.
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