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04:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Экс-работник навредил крупной сотовой компании в Приморье

В Артеме поступило сообщение о краже аккумуляторных батарей с базовой станции мобильной связи одного из сотовых операторов, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Полицейские установили, что злоумышленники, открыв ящик с оборудованием, похитили батареи, обеспечивающие работу оператора сотовой связи. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: жителя Артема в возрасте 31 года и приезжего из краевого центра в возрасте 42 лет. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Один из задержанных ранее работал в сотовой компании, однако при увольнении не сдал универсальный ключ. Впоследствии этим ключом он открывал ящики с оборудованием.

Злоумышленники совершили ряд аналогичных хищений на территории Приморского края. Похищенные со станций мобильной связи аккумуляторные батареи злоумышленники сдавали в пункты приема металла.

В следственном подразделении возбуждены уголовные дела.

Михаил Грач.

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