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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Солдат из Приморья подпортил репутацию своей части

Военнослужащему воинской части 16871, дислоцированной в селе Камень-Рыболов Приморского края, назначено наказание.

29 октября 2017 года в районе 92 километра автомобильной дороги «Михайловка Турий Рог» солдат предъявил сотрудникам дорожно-патрульной службы подложный документ — свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Toyota Mark Х» который был ввезен в Российскую Федерацию в виде запасных частей, в связи с чем не мог быть установленным порядком поставлен на регистрационный учет.

Уссурийским гарнизонным военным судом солдат признан виновным и оштрафован на 25 000 рублей.

Михаил Грач.

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