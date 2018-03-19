Солдат из Приморья подпортил репутацию своей части
Военнослужащему воинской части 16871, дислоцированной в селе
Военнослужащему воинской части 16871, дислоцированной в селе
29 октября 2017 года в районе 92 километра автомобильной дороги «Михайловка Турий Рог» солдат предъявил сотрудникам
Уссурийским гарнизонным военным судом солдат признан виновным и оштрафован на 25 000 рублей.
Михаил Грач.
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