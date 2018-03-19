Двое хабаровчан убили соседку и спрятали тело в бочке с цементом
Суд отправил фигурантов в колонию строгого режима.
Суд отправил фигурантов в колонию строгого режима.
Краевой суд вынес приговор двоим 24-летним жителям Хабаровска, которых обвиняли в краже, грабеже и убийстве. Фигуранты присвоили деньги одинокой горожанки, а потом жестоко расправились с ней, чтобы женщина не обратилась в полицию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как установил суд, обвиняемые дружили с детства и много раз вместе попадались на разных преступлениях, в том числе кражах. История, за которую их судили на этот раз, произошла 18 февраля 2016 года. В тот день приятели выпивали, а потом решили ограбить одинокую соседку, чтобы купить еще спиртного.
Купив пива на украденные деньги, друзья решили убить женщину, чтобы та не сдала их полицейским. Фигуранты перемотали руки, ноги и рот потерпевшей скотчем, а потом задушили ее. Из квартиры хабаровчанки они вынесли ценные вещи стоимостью около 70 тысяч рублей.
На следующий день приятели поместили тело в бочку и залили ее цементом. После того как родственники хабаровчанки обратились в МВД с заявлением о ее пропаже, оперативники вышли на подозреваемых. Один из молодых людей показал, где спрятан труп — бочка с телом женщины стояла в подвале того же дома, где произошло убийство.
В суде фигуранты, пытаясь избежать наказания, рассказали несколько версий произошедшего. В итоге обоих приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима.
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