Двое хабаровчан убили соседку и спрятали тело в бочке с цементом

Краевой суд вынес приговор двоим 24-летним жителям Хабаровска, которых обвиняли в краже, грабеже и убийстве. Фигуранты присвоили деньги одинокой горожанки, а потом жестоко расправились с ней, чтобы женщина не обратилась в полицию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Как установил суд, обвиняемые дружили с детства и много раз вместе попадались на разных преступлениях, в том числе кражах. История, за которую их судили на этот раз, произошла 18 февраля 2016 года. В тот день приятели выпивали, а потом решили ограбить одинокую соседку, чтобы купить еще спиртного.

Фигуранты собирались оглушить хабаровчанку, как только она откроет дверь, но сознание от удара женщина не потеряла. Тогда непрошеные гости пригрозили ей убийством, нашли ее банковскую карту и пополнили баланс своих телефонов. Выяснив у женщины пин-код, молодые люди сняли оставшиеся деньги. Всего им досталось 4 700 рублей.

Купив пива на украденные деньги, друзья решили убить женщину, чтобы та не сдала их полицейским. Фигуранты перемотали руки, ноги и рот потерпевшей скотчем, а потом задушили ее. Из квартиры хабаровчанки они вынесли ценные вещи стоимостью около 70 тысяч рублей.

На следующий день приятели поместили тело в бочку и залили ее цементом. После того как родственники хабаровчанки обратились в МВД с заявлением о ее пропаже, оперативники вышли на подозреваемых. Один из молодых людей показал, где спрятан труп — бочка с телом женщины стояла в подвале того же дома, где произошло убийство.