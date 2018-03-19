Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
12«Мы будто в тюрьме»
04:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Двое хабаровчан убили соседку и спрятали тело в бочке с цементом

Суд отправил фигурантов в колонию строгого режима.

Краевой суд вынес приговор двоим 24-летним жителям Хабаровска, которых обвиняли в краже, грабеже и убийстве. Фигуранты присвоили деньги одинокой горожанки, а потом жестоко расправились с ней, чтобы женщина не обратилась в полицию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Как установил суд, обвиняемые дружили с детства и много раз вместе попадались на разных преступлениях, в том числе кражах. История, за которую их судили на этот раз, произошла 18 февраля 2016 года. В тот день приятели выпивали, а потом решили ограбить одинокую соседку, чтобы купить еще спиртного.

Фигуранты собирались оглушить хабаровчанку, как только она откроет дверь, но сознание от удара женщина не потеряла. Тогда непрошеные гости пригрозили ей убийством, нашли ее банковскую карту и пополнили баланс своих телефонов. Выяснив у женщины пин-код, молодые люди сняли оставшиеся деньги. Всего им досталось 4 700 рублей.

Купив пива на украденные деньги, друзья решили убить женщину, чтобы та не сдала их полицейским. Фигуранты перемотали руки, ноги и рот потерпевшей скотчем, а потом задушили ее. Из квартиры хабаровчанки они вынесли ценные вещи стоимостью около 70 тысяч рублей.

На следующий день приятели поместили тело в бочку и залили ее цементом. После того как родственники хабаровчанки обратились в МВД с заявлением о ее пропаже, оперативники вышли на подозреваемых. Один из молодых людей показал, где спрятан труп — бочка с телом женщины стояла в подвале того же дома, где произошло убийство.

В суде фигуранты, пытаясь избежать наказания, рассказали несколько версий произошедшего. В итоге обоих приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вахтовик пропал по дороге на работу в Хабаровском крае
Как в России прошли выборы президента
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин рассказал о планах на следующий срок
Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь