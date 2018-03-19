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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобиль перевернулся возле отдела полиции в Новосибирске

Произошло это после столкновения с другой машиной.

В ночь на воскресенье, 18 марта, рядом с отделом полиции на улице Петухова в Новосибирске произошло ДТП, перевернулся автомобиль Toyota.

Как сообщается в группе городской службы эвакуации «АСТ-54», водитель за рулем Nissan Almera ехал в среднем ряду, совершил резкий поворот направо, и произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в правом ряду.

— Водитель Toyota не ожидал такого маневра. В результате сильного бокового удара Toyota перебросило через сугроб, перевернуло и ударило в дерево. Машина получила сильные повреждения практически всех элементов кузова, — сообщают очевидцы.

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