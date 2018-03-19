Автомобиль перевернулся возле отдела полиции в Новосибирске

В ночь на воскресенье, 18 марта, рядом с отделом полиции на улице Петухова в Новосибирске произошло ДТП, перевернулся автомобиль Toyota.

Как сообщается в группе городской службы эвакуации «АСТ-54», водитель за рулем Nissan Almera ехал в среднем ряду, совершил резкий поворот направо, и произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в правом ряду.