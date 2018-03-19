Автомобиль перевернулся возле отдела полиции в Новосибирске
Произошло это после столкновения с другой машиной.
Произошло это после столкновения с другой машиной.
В ночь на воскресенье, 18 марта, рядом с отделом полиции на улице Петухова в Новосибирске произошло ДТП, перевернулся автомобиль Toyota.
Как сообщается в группе городской службы эвакуации «АСТ-54», водитель за рулем Nissan Almera ехал в среднем ряду, совершил резкий поворот направо, и произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в правом ряду.
— Водитель Toyota не ожидал такого маневра. В результате сильного бокового удара Toyota перебросило через сугроб, перевернуло и ударило в дерево. Машина получила сильные повреждения практически всех элементов кузова, — сообщают очевидцы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.