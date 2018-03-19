Прокуратура ведет проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Омске

Прокуратура организовала проверку в связи со взрывом газа в многоэтажном жилом доме в Омске, в результате чего пострадали три человека, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Причины взрыва сейчас устанавливаются. По предварительным данным, один из жителей занес в дом газовый баллон для дозаправки, в ходе которой баллон взорвался.

«Если взорвался газовый баллон, предстоит установить, почему он находился в квартире. Также предстоит проверить, были ли перебои с газоснабжением», — прокомментировал старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко.

Хлопок газовоздушной смеси в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная произошел вечером в субботу. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах. Два человека госпитализированы, один в тяжелом состоянии с ожогами и переломами.

По информации портала «Омск здесь», хозяйка пострадавшей квартиры в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации ожогового центра. У нее ожог 85% тела. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.