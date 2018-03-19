Кровля остановки упала на женщину в Саянске Иркутской области

В городе Саянске Иркутской области 18 марта пострадала местная жительница из-за обрушения козырька на остановке общественного транспорта. Женщина успела увернуться и не получила телесных повреждений.

Предварительно, причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег. Он находится в собственности индивидуального предпринимателя. Поврежденная конструкция и снег были оперативно убраны силами муниципальных предприятий. Остановка будет восстановлена в максимально короткий срок.