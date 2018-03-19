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04:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Кровля остановки упала на женщину в Саянске Иркутской области

Причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег.

В городе Саянске Иркутской области 18 марта пострадала местная жительница из-за обрушения козырька на остановке общественного транспорта. Женщина успела увернуться и не получила телесных повреждений.

Предварительно, причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег. Он находится в собственности индивидуального предпринимателя. Поврежденная конструкция и снег были оперативно убраны силами муниципальных предприятий. Остановка будет восстановлена в максимально короткий срок.

Ранее в Иркутске от сходов подтаявшего снега пострадали несколько автомобилей. Днем 17 марта возле общежития на ул. Красноярской была повреждена Toyota Camry. 15 марта на ул. Киевской сошедшая с крыши глыба снега разбила лобовое стекло и помяла крышу Subaru.

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