Кровля остановки упала на женщину в Саянске Иркутской области
Причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег.
Причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег.
В городе Саянске Иркутской области 18 марта пострадала местная жительница
Предварительно, причина обрушения — скопившийся на крыше павильона снег. Он находится в собственности индивидуального предпринимателя. Поврежденная конструкция и снег были оперативно убраны силами муниципальных предприятий. Остановка будет восстановлена в максимально короткий срок.
Ранее в Иркутске от сходов подтаявшего снега пострадали несколько автомобилей. Днем 17 марта возле общежития на ул. Красноярской была повреждена Toyota Camry. 15 марта на ул. Киевской сошедшая с крыши глыба снега разбила лобовое стекло и помяла крышу Subaru.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.