Жительница Хабаровска нажилась на продаже чужого мёда

В полицию за помощью обратился фермер, который занимается производством и продажей продукции пчеловодства. Неизвестная похитила у него 40 литров мёда стоимостью около 70 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он познакомился с женщиной, она представилась предпринимательницей и предложила взять его товар под реализацию. Рассчитаться за мёд она обещала после его сбыта. Но злоумышленница, получив товар, стала избегать общения с фермером, отодвигала сроки расчёта, ссылаясь на трудности, а затем вовсе перестала выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к мошенничеству причастна 42-летняя местная жительница. Раньше женщину уже дважды судили за аналогичные преступления: например, в 2016 году она взяла у сельхозпроизводителя партию мяса, продала её, а вырученные деньги похитила и потратила на свои цели. Так же злоумышленница поступила и с мёдом.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на коммерсантку завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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