ФСБ обнаружила весьма интересные вещи в тайнике у хабаровчан
Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и изъяли гранату Ф-1 у двух жителей Хабаровска, об этом DEITA. RU сообщили в
Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и изъяли гранату Ф-1 у двух жителей Хабаровска, об этом DEITA. RU сообщили в
В ходе осмотра места происшествия, у одного из граждан также был изъят полиэтиленовый пакетик с кристаллизованным веществом белого цвета, предположительно синтетический наркотик «Скорость» амфетаминной группы.
Изъятый боеприпас и вещество, направлены на исследование в ЭКЦ УМВД по Хабаровскому краю.
Нарушителям закона грозит уголовная ответственность.
Напомним, что не так давно еще находка, сделанная в Хабаровске, потрясла многих.
Виктор Бруевич.
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