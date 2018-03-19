ФСБ обнаружила весьма интересные вещи в тайнике у хабаровчан

Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и изъяли гранату Ф-1 у двух жителей Хабаровска, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.