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05:23 (мск), источник: ДЕЙТА

ФСБ обнаружила весьма интересные вещи в тайнике у хабаровчан

Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и изъяли гранату Ф-1 у двух жителей Хабаровска, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Источник: ДЕЙТА

В ходе осмотра места происшествия, у одного из граждан также был изъят полиэтиленовый пакетик с кристаллизованным веществом белого цвета, предположительно синтетический наркотик «Скорость» амфетаминной группы.

Изъятый боеприпас и вещество, направлены на исследование в ЭКЦ УМВД по Хабаровскому краю.

Нарушителям закона грозит уголовная ответственность.

Напомним, что не так давно еще находка, сделанная в Хабаровске, потрясла многих.

Виктор Бруевич.

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