В Красноярском крае фура с туалетной бумагой врезалась в дерево

На трассе в сторону Уяра в дерево врезалась грузовая машина. Фура везла партию туалетной бумаги. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«100 км от Красноярска в сторону Уяра, фура ушла в лес, водитель жив, спасла туалетная бумага», — опубликовали пост в соцсети «ВКонтакте» очевидцы произошедшего в воскресенье вечером, 18 марта.

Уточняется, что водитель фуры с туалетной бумагой потерял управление, машина съехала с дороги в лес. На снимке с места происшествия видно, какие повреждения получила грузовая машина.

Пользователи социальной сети в качестве возможной причины аварии называют заснувшего за рулем водителя большегруза.

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«Думаю, что устал водила и задремал, может такое быть, жаль, конечно, его. Столь разбору будет да и за груз отвечать надо. Сам возил и не один. 10 лет попадал в разные ситуации, думаю, что все будет нормально, если он был трезвый. Всего ему хорошего», — пишет пользователь соцсети Валерий Яковлев.