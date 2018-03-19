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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае фура с туалетной бумагой врезалась в дерево

Авария произошла в ста километрах от Красноярска.

На трассе в сторону Уяра в дерево врезалась грузовая машина. Фура везла партию туалетной бумаги. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«100 км от Красноярска в сторону Уяра, фура ушла в лес, водитель жив, спасла туалетная бумага», — опубликовали пост в соцсети «ВКонтакте» очевидцы произошедшего в воскресенье вечером, 18 марта.

Уточняется, что водитель фуры с туалетной бумагой потерял управление, машина съехала с дороги в лес. На снимке с места происшествия видно, какие повреждения получила грузовая машина.

Пользователи социальной сети в качестве возможной причины аварии называют заснувшего за рулем водителя большегруза.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Думаю, что устал водила и задремал, может такое быть, жаль, конечно, его. Столь разбору будет да и за груз отвечать надо. Сам возил и не один. 10 лет попадал в разные ситуации, думаю, что все будет нормально, если он был трезвый. Всего ему хорошего», — пишет пользователь соцсети Валерий Яковлев.

«У водителей большегрузов не всегда есть возможность подремать, погрузка и разгрузка в определенное время, а в пути, где поломался, где еще какой форс-мажор, а нужно успеть на разгрузку к определенному времени, вот и едут путем не поспав и кушая на ходу», — считает Анастасия Шапоренко.

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