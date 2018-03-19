Тайшетский район готовится к стихийному бедствию
Вероятность сильного паводка заставляет жителей запасаться провизией.
Вероятность сильного паводка заставляет жителей запасаться провизией.
Села Тайшетского района, находящиеся в зоне риска при возможном паводке, готовятся встретить стихию. Жители запасаются продовольствием и медикаментами. Об этом сообщает администрация района.
Также создана комиссия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тайшетского района. На специальном заседании комиссии мэр Тайшетского района Александр Величко потребовал от членов комиссии пристального внимания к подготовке.
«Надеемся, что ситуация прошлого года, когда лесные пожары нанесли огромный ущерб нашему району, не повторится. Но все же, капризы природы заставляют быть нас готовыми к таким событиям. Во избежание негативного воздействия необходимо провести ряд превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в паводковый и пожароопасный периоды», — сказал мэр.
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