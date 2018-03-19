В Хабаровском крае из-за ДТП без тепла остались школа и военный городок
В Хабаровском районе в селе Восточное грузовой автомобиль повредил теплотрассу.
В Хабаровском районе в селе Восточное грузовой автомобиль повредил теплотрассу.
Как сообщает
В результате аварии без теплоснабжения остались средняя школа и военный городок в селе Восточное. К 1:00 19 марта на место происшествия прибыли специалисты службы ЖКХ и запустили резервную котельную. Она обеспечит дома теплом до устранения повреждений.
В ведомстве уточнили, что температурный режим в помещениях городка и средней школы нормальный. Специалисты восстанавливают тепловую сеть, её планируют починить к 13:00.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году в краевой столице
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