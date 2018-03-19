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05:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае из-за ДТП без тепла остались школа и военный городок

В Хабаровском районе в селе Восточное грузовой автомобиль повредил теплотрассу. Из-за аварии без тепла остались средняя школа и военный городок.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю, в 22:53 18 марта в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. Грузовик задел теплотрассу, которая проходит по воздуху. Диаметр сооружения составляет около 273 миллиметров.

В результате аварии без теплоснабжения остались средняя школа и военный городок в селе Восточное. К 1:00 19 марта на место происшествия прибыли специалисты службы ЖКХ и запустили резервную котельную. Она обеспечит дома теплом до устранения повреждений.

В ведомстве уточнили, что температурный режим в помещениях городка и средней школы нормальный. Специалисты восстанавливают тепловую сеть, её планируют починить к 13:00.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году в краевой столице из-за аварии на ведомственной трассе без горячей воды остался 41 дом.

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