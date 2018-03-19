Торговец героином арестован в Тайшете

Как сообщает 19 марта 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при обысках по месту прежней работы гражданина Ш. и по месту жительства были обнаружены шприцы и растворы для инъекций, а в принадлежащем ему гараже — наркотик.

Прокуратура предупреждает, что за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ч. 1 ст. 28.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.