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05:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Торговец героином арестован в Тайшете

В Тайшете арестован местный житель, обвиняемый в сбыте героина на территории города в период работы на железной дороге осмотрщиком подвижного состава.

Как сообщает 19 марта 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при обысках по месту прежней работы гражданина Ш. и по месту жительства были обнаружены шприцы и растворы для инъекций, а в принадлежащем ему гараже — наркотик.

Прокуратура предупреждает, что за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ч. 1 ст. 28.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

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