Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Вброс бюллетеней на участке в Подмосковье попал на видео
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
06:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Вахтовик пропал по дороге на работу в Хабаровском крае

Волонтеры краевого центра ищут добровольцев для поисково-спасательной операции.

Источник: Губерния онлайн

Житель села Бичевая района имени Лазо без вести пропал 11 марта по дороге на вахту. По словам матери 36-летнего Романа Асташева, он сел на поезд до места работы, по пути вышел на станции Джамку Солнечного района, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Сейчас мужчину ищут полицейские, родственники и волонтеры, сообщает портал «Губерния».

«Роман и раньше работал вахтовым методом, однако на лесозаготовку в Солнечный район он поехал впервые. Когда сын перестал выходить на связь, я сообщила об этом в полицию и написала заявление о его пропаже. Попутчики Романа видели, что он сошел на станции Джамку, и с тех пор его телефон недоступен. До работодателя сын тоже не добрался: об этом сообщил руководитель вахтового предприятия», — рассказала мать пропавшего мужчины Елена Асташева.

Волонтеры добровольческого отряда «Амур-поиск» собираются организовать спасательную операцию, которая продлится пять суток.

«Мы планируем выехать в район станции Джамку, как только соберем необходимое количество волонтеров. Пока мы занимаемся разработкой маршрутов и стратегии поисково-спасательной операции», — сообщил координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

В день пропажи Роман был одет в пуховик синего цвета, черные угги и джинсовое трико. Приметы: рост 176 см, глаза серо-голубые, волосы русые, стрижка короткая, есть царапина над правой бровью.

Желающих принять участие в поисках Романа Асташева просят позвонить по номеру: 8 (909) 857−63−00 (волонтеры «Амур-поиск). Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего сельчанина, свяжитесь с волонтерами или полицией.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вахтовик пропал по дороге на работу в Хабаровском крае
ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин рассказал о планах на следующий срок
Как в России прошли выборы президента
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь