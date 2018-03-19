Вахтовик пропал по дороге на работу в Хабаровском крае

Источник: Губерния онлайн

Житель села Бичевая района имени Лазо без вести пропал 11 марта по дороге на вахту. По словам матери 36-летнего Романа Асташева, он сел на поезд до места работы, по пути вышел на станции Джамку Солнечного района, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Сейчас мужчину ищут полицейские, родственники и волонтеры, сообщает портал «Губерния».

«Роман и раньше работал вахтовым методом, однако на лесозаготовку в Солнечный район он поехал впервые. Когда сын перестал выходить на связь, я сообщила об этом в полицию и написала заявление о его пропаже. Попутчики Романа видели, что он сошел на станции Джамку, и с тех пор его телефон недоступен. До работодателя сын тоже не добрался: об этом сообщил руководитель вахтового предприятия», — рассказала мать пропавшего мужчины Елена Асташева.

Волонтеры добровольческого отряда «Амур-поиск» собираются организовать спасательную операцию, которая продлится пять суток.

«Мы планируем выехать в район станции Джамку, как только соберем необходимое количество волонтеров. Пока мы занимаемся разработкой маршрутов и стратегии поисково-спасательной операции», — сообщил координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

В день пропажи Роман был одет в пуховик синего цвета, черные угги и джинсовое трико. Приметы: рост 176 см, глаза серо-голубые, волосы русые, стрижка короткая, есть царапина над правой бровью.