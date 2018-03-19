Вахтовик пропал по дороге на работу в Хабаровском крае
Волонтеры краевого центра ищут добровольцев для
Волонтеры краевого центра ищут добровольцев для
Житель села Бичевая района имени Лазо без вести пропал 11 марта по дороге на вахту. По словам матери 36-летнего Романа Асташева, он сел на поезд до места работы, по пути вышел на станции Джамку Солнечного района, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Сейчас мужчину ищут полицейские, родственники и волонтеры, сообщает портал «Губерния».
«Роман и раньше работал вахтовым методом, однако на лесозаготовку в Солнечный район он поехал впервые. Когда сын перестал выходить на связь, я сообщила об этом в полицию и написала заявление о его пропаже. Попутчики Романа видели, что он сошел на станции Джамку, и с тех пор его телефон недоступен. До работодателя сын тоже не добрался: об этом сообщил руководитель вахтового предприятия», — рассказала мать пропавшего мужчины Елена Асташева.
«Мы планируем выехать в район станции Джамку, как только соберем необходимое количество волонтеров. Пока мы занимаемся разработкой маршрутов и стратегии
В день пропажи Роман был одет в пуховик синего цвета, черные угги и джинсовое трико. Приметы: рост 176 см, глаза
Желающих принять участие в поисках Романа Асташева просят позвонить по номеру:
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