У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт
Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт
Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт
Отмечается, что Иванка Трамп и Кушнер летели из Вашингтона в
Источники не сообщили, как именно пара в итоге добралась до
Ранее стало известно, что ФБР проверяет международную сделку Иванки Трамп.
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