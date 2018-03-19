У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель

Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт из-за поломки двигателя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что Иванка Трамп и Кушнер летели из Вашингтона в Нью-Йорк на двухмоторном вертолете, один из двигателей после взлета отказал.

Источники не сообщили, как именно пара в итоге добралась до Нью-Йорка, и почему они изначально летели не самолетом, а вертолетом.