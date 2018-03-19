Житель Шарыпово задохнулся в собственном гараже
Мужчину нашли внутри помещения без признаков жизни.
Мужчину нашли внутри помещения без признаков жизни.
В запертом гараже в Назарово спасатели нашли задохнувшегося мужчину.
Как рассказали в краевом учреждении «Спасатель», вчера в назаровское подразделение поступил звонок с сообщением, что в одном из гаражей заперся мужчина. На телефонные звонки человек не отвечал, но внутри явно слышался звук работающего двигателя.
Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли двери гаража. Мужчину нашли внутри помещения без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции и скорой помощи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.