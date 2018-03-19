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06:11 (мск), источник: Newslab.ru

Житель Шарыпово задохнулся в собственном гараже

Мужчину нашли внутри помещения без признаков жизни.

В запертом гараже в Назарово спасатели нашли задохнувшегося мужчину.

Как рассказали в краевом учреждении «Спасатель», вчера в назаровское подразделение поступил звонок с сообщением, что в одном из гаражей заперся мужчина. На телефонные звонки человек не отвечал, но внутри явно слышался звук работающего двигателя.

Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли двери гаража. Мужчину нашли внутри помещения без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

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