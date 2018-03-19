В Комсомольске в гараже чуть не сгорели пассажирские автобусы

Пожар произошёл в автомобильном боксе на улице Кирова. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска от очевидцев в 4:25 по хабаровскому времени. Прибывшие расчёты увидели густой дым, который шёл из открытых ворот железобетонного бокса. Внутри горел автобус ПАЗ-3205, который использовали в качестве бытового помещения.

Благодаря действиям пожарных распространение огня удалось остановить за пять минут. В 5:17 они уже полностью потушили огонь. Погибших и пострадавших нет. Стихия повредила два рядом стоящих автобуса марки Daewoo: от высокой температуры оплавились рекламные материалы, находящиеся на боковых бортах. Кроме того, огонь задел окна.

Общая площадь пожара составила около десяти квадратных метров, для его ликвидации задействовали 12 человек и три единицы техники.