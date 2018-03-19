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06:22 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске в гараже чуть не сгорели пассажирские автобусы

В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 19 марта, пожарным удалось вовремя потушить горящий бокс, внутри которого вспыхнул автобус. От высокой температуры повреждения получили ещё два транспортных средства, но спасти их от полного разрушения удалось.

Пожар произошёл в автомобильном боксе на улице Кирова. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска от очевидцев в 4:25 по хабаровскому времени. Прибывшие расчёты увидели густой дым, который шёл из открытых ворот железобетонного бокса. Внутри горел автобус ПАЗ-3205, который использовали в качестве бытового помещения.

Благодаря действиям пожарных распространение огня удалось остановить за пять минут. В 5:17 они уже полностью потушили огонь. Погибших и пострадавших нет. Стихия повредила два рядом стоящих автобуса марки Daewoo: от высокой температуры оплавились рекламные материалы, находящиеся на боковых бортах. Кроме того, огонь задел окна.

Общая площадь пожара составила около десяти квадратных метров, для его ликвидации задействовали 12 человек и три единицы техники.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники Госпожнадзора проводят проверку, чтобы установить причину возгорания и виновного. С хозяином гаража провели профилактическую беседу.

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