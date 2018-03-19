Массовое ДТП под Екатеринбургом унесло жизни двух человек

Два человека погибли и трое получили травмы в результате массового ДТП, случившегося вечером 18 марта на подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал». Около 18.00 там столкнулись три автомобиля, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал Nissan Tiida — 35-летний водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с Chery Tiggo T11, а затем влетел в другую ехавшую навстречу машину — Nissan Teana. В результате аварии также получил повреждения проезжавший мимо Mitsubishi Lancer — его зацепило фрагментами столкнувшихся авто.