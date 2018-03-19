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06:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Очёре пропавшего 3 марта мужчину нашли погибшим

Волонтёры просят снять репосты.

18 марта пермские волонтёры сообщили новость о том, что в Очёре найден погибшим 49-летний мужчина, пропавший 3 марта.

«Найден, погиб. Просьба воздержаться от комментариев. Выражаем соболезнования родным и близким. Большое спасибо всем за помощь. Просьба снять репосты», — было опубликовано сообщение на странице ВКонтакте группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».

Житель Очёра ушел из дома в неизвестном направлении 3 марта. Добровольцы помогали искать мужчину. Они печатали и расклеивали ориентировки в Очёре и близлежащих населённых пунктах. Поиски закончились 18 марта. Мужчину нашли погибшим.

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