В Очёре пропавшего 3 марта мужчину нашли погибшим
Волонтёры просят снять репосты.
Волонтёры просят снять репосты.
18 марта пермские волонтёры сообщили новость о том, что в Очёре найден погибшим 49-летний мужчина, пропавший 3 марта.
«Найден, погиб. Просьба воздержаться от комментариев. Выражаем соболезнования родным и близким. Большое спасибо всем за помощь. Просьба снять репосты», — было опубликовано сообщение на странице ВКонтакте группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».
Житель Очёра ушел из дома в неизвестном направлении 3 марта. Добровольцы помогали искать мужчину. Они печатали и расклеивали ориентировки в Очёре и близлежащих населённых пунктах. Поиски закончились 18 марта. Мужчину нашли погибшим.
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