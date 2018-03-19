В Очёре пропавшего 3 марта мужчину нашли погибшим

18 марта пермские волонтёры сообщили новость о том, что в Очёре найден погибшим 49-летний мужчина, пропавший 3 марта.

«Найден, погиб. Просьба воздержаться от комментариев. Выражаем соболезнования родным и близким. Большое спасибо всем за помощь. Просьба снять репосты», — было опубликовано сообщение на странице ВКонтакте группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».