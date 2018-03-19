Михеевский ГОК в Челябинской области частично обесточен
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Михеевский
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Михеевский
«19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ “Обогатительная — Михеевский ГОК” (АО “Михеевский ГОК”). <…> Прекращено электроснабжение части предприятия АО “Михеевский ГОК” мощностью около 96 МВт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на газопоршневой электростанции (ГПЭС) предприятия отключились 22 газопоршневые установки.
«Станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд (по информации персонала АО “Михеевский ГОК”, ГПЭС работала изолированно от ЕЭС России)», — сообщают энергетики.
По состоянию на 05:00 мск велись
Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской
Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн.
Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.