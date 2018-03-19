Михеевский ГОК в Челябинской области частично обесточен

«19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ “Обогатительная — Михеевский ГОК” (АО “Михеевский ГОК”). <…> Прекращено электроснабжение части предприятия АО “Михеевский ГОК” мощностью около 96 МВт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на газопоршневой электростанции (ГПЭС) предприятия отключились 22 газопоршневые установки.

«Станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд (по информации персонала АО “Михеевский ГОК”, ГПЭС работала изолированно от ЕЭС России)», — сообщают энергетики.

По состоянию на 05:00 мск велись аварийно-восстановительные работы.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и «Норникеля») в 2013 году.

Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн.