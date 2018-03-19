Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Стереть британские острова: эксперт о реакции РФ на угрозы
Кличко высмеяли после «угроз» Киеву памятниками
СМИ: фанаты восхищены цветущим видом Алины Кабаевой
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
45Состоялись выборы президента России
09:21 (мск), источник: ТАСС

Михеевский ГОК в Челябинской области частично обесточен

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Михеевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Челябинской области оказался частично обесточен в результате нарушения электроснабжения. Об этом в понедельник сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ “Обогатительная — Михеевский ГОК” (АО “Михеевский ГОК”). <…> Прекращено электроснабжение части предприятия АО “Михеевский ГОК” мощностью около 96 МВт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на газопоршневой электростанции (ГПЭС) предприятия отключились 22 газопоршневые установки.

«Станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд (по информации персонала АО “Михеевский ГОК”, ГПЭС работала изолированно от ЕЭС России)», — сообщают энергетики.

По состоянию на 05:00 мск велись аварийно-восстановительные работы.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и «Норникеля») в 2013 году.

Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн.

Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Итоги президентских выборов в России. Онлайн
Лавров ответил британскому министру, велевшему России заткнуться
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,75% протоколов
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Путин рассказал о планах на следующий срок
Как в России прошли выборы президента
США установили прямой канал связи с КНДР
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь