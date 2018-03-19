Водитель бросил пострадавших пассажиров и пешком ушел с места ДТП

В ночь на 19 марта в центре Новосибирска перевернулся автомобиль. Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина. Оставив покореженный «ВАЗ-2112» на месте ДТП, водитель просто ушел.

— В пути следования напротив дома Красный проспект, 186, выезжая на круговое движение, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего произошло опрокидывание автомобиля. После этого водитель в пешем порядке оставил место ДТП, участником которого он является, — рассказал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.



В салоне автомобиля остались двое попутчиков невнимательного водителя. Мужчины 28 и 30 лет с ушибами грудных клеток и головы доставлены в больницу.