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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе без вести пропала 39-летняя Залия Садыкова

Дома ее ждёт маленький ребёнок.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии 16 марта пропала 39-летняя Залия Садыкова. Как сообщили родственники, уфимка вышла с работы в районе проспекта Октября и перестала выходить на связь. Телефон ее недоступен, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Залия каждые два-три часа звонила домой, сыну и матери. А с 16-го марта никаких звонков, телефон не доступен. Вадим, ее маленький ребенок, плачет, к маме просится, — сообщила «Комсомолке» сестра Залии, Алия. — А мать в шоковом состоянии, места себе не находит.

Сама Алия находится в Петербурге, на днях вылетит в Уфу, чтобы посодействовать в поисках. Приметы: глаза зеленые, рост 158 см, волосы светлые средней длины. Была одета в серо-зелёный пуховик, шарф и шапку серого цвета, джинсы. При себе была сумка темного цвета и паспорт. Имеется тату на левом плече. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении сообщить по телефону 02 в отдел полиции или 8−927−969−89−19 волонтерам.

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