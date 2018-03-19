В Уфе без вести пропала 39-летняя Залия Садыкова

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии 16 марта пропала 39-летняя Залия Садыкова. Как сообщили родственники, уфимка вышла с работы в районе проспекта Октября и перестала выходить на связь. Телефон ее недоступен, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Залия каждые два-три часа звонила домой, сыну и матери. А с 16-го марта никаких звонков, телефон не доступен. Вадим, ее маленький ребенок, плачет, к маме просится, — сообщила «Комсомолке» сестра Залии, Алия. — А мать в шоковом состоянии, места себе не находит.