В Уфе без вести пропала 39-летняя Залия Садыкова
Дома ее ждёт маленький ребёнок.
Дома ее ждёт маленький ребёнок.
В столице Башкирии 16 марта пропала 39-летняя Залия Садыкова. Как сообщили родственники, уфимка вышла с работы в районе проспекта Октября и перестала выходить на связь. Телефон ее недоступен, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
— Залия каждые
Сама Алия находится в Петербурге, на днях вылетит в Уфу, чтобы посодействовать в поисках. Приметы: глаза зеленые, рост 158 см, волосы светлые средней длины. Была одета в
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