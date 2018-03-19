Иркутский гаишник заплатит огромный штраф за взятку в 15 тысяч рублей
За вознаграждение полицейский предложил нарушителю не составлять на него протокол.
За вознаграждение полицейский предложил нарушителю не составлять на него протокол.
Карьеры, звания и огромной суммы денег лишился иркутский инспектор ГИБДД, который сам решил подзаработать денег нечестным путем. В сентябре 2016 года старший лейтенант одного из отделов во время дежурства на дороге вместе с напарником остановил водителя за нарушение правил дорожного движения.
Как и положено, проверяя документы нарушителя, полицейский пригласил его в служебную машину, где должен был составить на него административный протокол. Но делать этого инспектор не торопился. Во время разговора, он явно затягивал время и неожиданно предложил водителю другой вариант — расплатиться на месте без всяких протоколов. Цена вопроса составляла 15 тысяч рублей. Неизвестно, какой в действительности штраф грозил водителю, возможно, это было лишение прав, но тот согласился. А когда передал деньги, сообщил о взяточничестве коллегам гаишника.
— Свою вину инспектор ДПС не признал и после того, как в ноябре 2017 года Октябрьский суд Иркутска оштрафовал его на 720 тысяч рублей. Полицейский подал жалобу, но на днях этот приговор оставили в силе. Кроме этой суммы, он лишился погон и права три года занимать свою должность, — сообщили в
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