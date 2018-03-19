Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Молоко утконоса убивает супермикробы
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
12«Мы будто в тюрьме»
12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутский гаишник заплатит огромный штраф за взятку в 15 тысяч рублей

За вознаграждение полицейский предложил нарушителю не составлять на него протокол.

Источник: Комсомольская правда

Карьеры, звания и огромной суммы денег лишился иркутский инспектор ГИБДД, который сам решил подзаработать денег нечестным путем. В сентябре 2016 года старший лейтенант одного из отделов во время дежурства на дороге вместе с напарником остановил водителя за нарушение правил дорожного движения.

Как и положено, проверяя документы нарушителя, полицейский пригласил его в служебную машину, где должен был составить на него административный протокол. Но делать этого инспектор не торопился. Во время разговора, он явно затягивал время и неожиданно предложил водителю другой вариант — расплатиться на месте без всяких протоколов. Цена вопроса составляла 15 тысяч рублей. Неизвестно, какой в действительности штраф грозил водителю, возможно, это было лишение прав, но тот согласился. А когда передал деньги, сообщил о взяточничестве коллегам гаишника.

— Свою вину инспектор ДПС не признал и после того, как в ноябре 2017 года Октябрьский суд Иркутска оштрафовал его на 720 тысяч рублей. Полицейский подал жалобу, но на днях этот приговор оставили в силе. Кроме этой суммы, он лишился погон и права три года занимать свою должность, — сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Иркутска.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российская модель спаслась от убийцы в Дубае, спрыгнув с 6-го этажа
Приморский богатырь Савкин установил мировой рекорд в честь Крыма
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь